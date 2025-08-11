Napoli, nome nuovo per la difesa: interesse per Disasi del Chelsea

Il Napoli guarda in Inghilterra, e più precisamente in casa Chelsea, per rinforzare la propria difesa viste le probabili uscite di Alessandro Zanoli e Pasquale Mazzocchi che libereranno un posto sulla corsia destra dove resterebbe il solo Giovanni Di Lorenzo. Da tempo la società partenopea è sulle tracce di Juanlu Sanchez, ma la trattativa con il Siviglia si sta rivelando più complicata del previsto.

Per questo motivo la dirigenza azzurra sta sondando altre alternative che portano ad Arnau Martinez del Girona e soprattutto ad Axel Disasi del Chelsea.

Secondo il portale britannico CaughtOffside il francese classe ‘98 potrebbe lasciare i Blues dove ha trovato poco spazio nella scorsa stagione, appena 17 presenze nei primi sei mesi, concludendola con la maglia dell’Aston Villa dove ha collezionato appena 10 presenze. Disasi può giocare sia come laterale destro, sia come centrale e dunque potrebbe rappresentare un jolly per Antonio Conte. Da capire però la valutazione che ne farà il Chelsea visto che il difensore transalpino è legato ai londinesi da altri quattro anni di contratto.