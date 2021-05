Napoli, occhi su Vecino: il centrocampista pupillo di Spalletti è in uscita dall'Inter

Non solo Hakimi in uscita dall'Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club nerazzurro sta pensando anche ad alcune cessioni minori per continuare a fare cassa e rientrare dal rosso di bilancio che sta complicando molto i piani di crescere della squadra nerazzurra. Il primo nome è quello di Matias Vecino, che nella stagione appena conclusa non ha praticamente mai giocato a causa di numerosi infortuni che lo hanno tenuto ai box. Sul centrocampista ci sarebbe l'interessamento del Napoli, con Luciano Spalletti che ha sempre puntato molto su di lui e che lo ha voluto quando sedeva sulla panchina interista, con la società che lo prelevò dalla Fiorentina.