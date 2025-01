Napoli, oggi Kvaratskhelia a Parigi: tutti i nomi (e gli ostacoli) per il sostituto

Ultime ore napoletane per Kvicha Kvaratskhelia. Il Napoli ed il Psg hanno definito anche gli ultimi dettagli di una trattativa di grande portata, la più importante di tutto il mercato europeo, trovando l'intesa per una cifra intorno ai 75mln di euro. L'attaccante georgiano già oggi, probabilmente dopo aver saluto i compagni di squadra, partirà per Parigi per sottoporsi alle visite mediche di rito ed iniziare la sua nuova avventura. Non a caso già da diversi giorni il Napoli porta avanti parallelamente più trattative per assicurare ad Antonio Conte un sostituto all'altezza quantomeno da inserire nelle rotazioni con Neres e Politano sulle corsie esterne.

Dipende tutto dallo United

Per il primo obiettivo l'ostacolo è la richiesta del cartellino. Si tratta di Alejandro Garnacho, il nome che subito ha acceso l'entusiasmo della piazza e che rappresenta la prima scelta di Antonio Conte. L'incontro del ds Manna con gli agenti è stato positivo, ma lo United - probabilmente anche perché consapevole della disponibilità economica che arriverà da Kvaratskhelia - ha sparato alto: circa 70mln di euro. Probabile che gli inglesi possano leggermente abbassare le pretese, come accaduto per McTominay, trasformando una decina di milioni in bonus, ma comunque lontani dai 50mln bonus inclusi che il Napoli conta di spendere per il classe 2004.

Le alternative

Per le difficoltà nell'arrivare a Garnacho (anche se il Napoli insisterà nei prossimi giorni), si valutano anche piani alternativi. L'ultimo nome è quello di Karim Adeyemi, classe 2002 del Borussia Dortmund e della nazionale tedesca che ha una valutazione importante ma sicuramente più accessibile rispetto all'argentino (fu acquistato per 30mln di euro dal Salisburgo). Piace anche Zhegrova che però il Lille non intende cedere e più in giù nella lista c'è Ndoye del Bologna mentre Federico Chiesa - chiuso al Liverpool - resta una soluzione (in prestito) magari da ultimi giorni di mercato. Intanto già oggi Kvara può raggiungere Parigi: così in casa Napoli si può tentare l'affondo decisivo per il sostituto.