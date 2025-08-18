La Roma non si arrende e ci prova ancora per Sancho: Gasperini tenta di convincerlo

La Roma non vuole arrendersi e continua a insistere per convincere Jadon Sancho a trasferirsi nella Capitale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo il no da parte dell'inglese, comunicato nella mattinata di oggi, i giallorossi non hanno mollato la pista che porta all'esterno di proprietà del Manchester United. Con i Red Devils l'accordo è stato trovato, manca quello con l'ex Chelsea.

Uno spiraglio affinché l'operazione si concluda positivamente esiste ancora, malgrado la concorrenza del Besiktas. Da segnalare pure la partecipazione e il lavoro straordinario che sta facendo Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco infatti sta cercando in tutti i modi di convincere il talentuoso classe 2000 ad accettare la proposta dei Friedkin per farne uno dei calciatori chiave del suo progetto.

In carriera vanta 158 presenze con il Borussia Dortmund, 83 incontri con il Manchester United, 41 sfide con il Chelsea, 7 partite con il Manchester City Under 23 e 3 gare con la seconda squadra dei tedeschi. Con l'Inghilterra è sceso in campo 23 volte, segnando 3 reti. Il suo contratto con gli inglesi scadrà il 30 giugno 2026, ovvero tra una stagione, e questa è l'ultima estate per monetizzare da una sua cessione dopo i prestiti degli scorsi anni.