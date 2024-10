Napoli, oggi riprende la preparazione in vista di Empoli: Meret lavora ancora a parte

vedi letture

Il Napoli tornerà in campo questa mattina e poi di nuovo martedì, alla ripresa, per preparare la sfida di domenica prossima contro l’Empoli. Domani e lunedì, invece, sono previsti giorni di riposo. Conte non concede troppe pause ai suoi, lavorando in vista della trasferta del Castellani in attesa del rientro dei nazionali. Dopo un avvio di stagione shock con il ko per 3-0 a Verona contro l'Hellas, gli azzurri sono cresciuti notevolmente agli ordini del mister salentino e sono arrivati fino al primo posto in classifica. Un qualcosa di non scontato, che però va mantenuto con il lavoro quotidiano.

Parlando dei giocatori impegnati in questi giorni i primi a tornare a Napoli saranno gli italiani Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori, in campo lunedì a Udine contro Israele. L’ultimo ad unirsi al gruppo dovrebbe essere Olivera, impegnato con il suo Uruguay contro l’Ecuador nella notte (italiana) tra martedì e mercoledì. A Castel Volturno, intanto, non si smette di lavorare e Conte ha risposte positive dai singoli.

Come riporta il Corriere dello Sport, Alex Meret lavora ancora a parte. Il portiere azzurro spera di rientrare tra i convocati già a Empoli dopo l’infortunio, ma certamente se ne saprà di più nei prossimi giorni.