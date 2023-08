Napoli, Osimhen incedibile ma il rinnovo è in stand-by. Il nigeriano detta le condizioni

Il rinnovo con il Napoli di Victor Osimhen resta ancora nel limbo e, come scrive il Corriere dello Sport, in casa azzurra sale un pizzico di preoccupazione nonostante i prossimi appuntamenti tra il club e l'entourage del giocatore, con cui si ha un colloquio costante. In scadenza nel 2025, De Laurentiis teme che il prossimo anno l'attaccante possa rimanere per andare poi via a zero e lavora per prolungare con il nigeriano, che è consapevole di essere incedibile quest'estate.

Duecento milioni o Osimhen resterà a Napoli

De Laurentiis è già stato chiaro: il nigeriano non si vende se non a duecento milioni. Cifre folli anche in un mercato folle come potrebbe essere quello saudita (o quello del PSG), che dunque blindano l'attaccane di Garcia a Napoli, anche in attesa del rinnovo. Osimhen vuole restare, ma detta le condizioni per proseguire insieme: stipendio più alto, in proporzione con la clausola rescissoria. Servirà ancora tempo per una quadra, nuovi incontri e nuovi contatti.