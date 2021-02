Napoli, Osimhen non è ancora al meglio. Gattuso: "Sta facendo di tutto per recuperare"

Victor Osimhen è entrato nel secondo tempo di Genoa-Napoli e ha dato il suo apporto alla causa, pur senza brillare. Recuperarlo sarà fondamentale per il prosieguo della stagione, come dichiarato anche da Rino Gattuso ai microfoni di Dazn: "Sta facendo di tutto per recuperare. È stato tre mesi fermo, è normale che non sia al cento percento. Un po' di luce l'abbiamo vista in Coppa Italia, oggi gli abbiamo dato più minutaggio. Sappiamo le caratteristiche che ha, lui e Petagna sono giocatori diversi. Ma anche con Petagna abbiamo sviluppato bene oggi. Osimhen ci dà più profondità e più soluzioni".