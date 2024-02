Napoli, Osimhen sempre un caso: la dirigenza lo avrebbe voluto almeno in panchina

vedi letture

Victor Osimhen resta un caso, almeno potenziale, nella stagione tutt'altro che semplice del Napoli. Il centravanti nigeriano, come da previsioni, non è neanche in panchina nella formazione che sta giocando in questi minuti al Maradona contro il San Paolo. Una scelta legata al lungo rientro dalla Coppa d'Africa, persa in finale contro la Costa d'Avorio.

Il faccia a faccia di ieri. Rientrato a Castelvoturno, Osimhen ha comunicato le sue intenzioni a Walter Mazzarri. Il tecnico azzurro, scrive Il Mattino, non ha ritenuto opportuno assumere un atteggiamento di scontro e imporre la convocazione, anche perché in questo momento non ne avrebbe la forza: il patron Aurelio De Laurentiis gli ha dato sì carta bianca, ma il ruolo di traghettatore mette l'allenatore di San Vincenzo in una posizione debole anche nei rapporti interni con la squadra. Meglio recuperarlo per la sfida di Champions contro il Barcellona.

Il tentativo dei dirigenti. Sempre il quotidiano svela però un interessante retroscena: Mauro Meluso e Maurizio Micheli, i vertici dell'area sportiva azzurra, hanno infatti tentato la mediazione con Osimhen, provando a convincerlo ad andare almeno in panchina. Avrebbe evitato qualsiasi polemica, ma la stagione del nigeriano continua ad andare in ben altra direzione.

Il live TMW di Napoli-Genoa