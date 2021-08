Napoli, Ounas il principale indiziato per fare cassa ma nessuna proposta lo ha convinto

Potrebbe essere Adam Ounas la cessione che va a risollevare le casse del Napoli in questa sessione ristagnante del calciomercato. Come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Ounas ha un solo anno di contratto, per rinnovare vorrebbe superare il tetto dei 2 milioni di euro, è il principale indiziato per la plusvalenza necessaria poiché ha anche mercato. Nessuna proposta l’ha convinto finora sia in Italia che all’estero, vuole misurarsi in campionati importanti.