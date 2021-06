Napoli, per Emerson Palmieri c'è anche l'ostacolo ingaggio: trattativa complicata col Chelsea

Il Napoli va alla caccia di un nuovo esterno mancino di difesa e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Luciano Spalletti avrebbe chiesto alla società Emerson Palmieri, già allenato ai tempi della Roma. Ci sono però due grandi ostacoli da superare: il primo è quello relativo al Chelsea, che per poter cedere il giocatore in prestito, anche con diritto o obbligo di riscatto, dovrebbe prima farlo rinnovare, visto che il suo contratto è in scadenza nel 2022. Oltre a questo c'è poi anche quello relativo all'ingaggio: Emerson Palmieri guadagna 4,6 milioni di euro a stagione e pare che non abbia nessuna intenzione di rinunciarvi.