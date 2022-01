Napoli, per la fascia sinistra accordo per Mathias Olivera: arriverà a giugno dal Getafe

Il Napoli ha puntato tutto su Mathias Olivera, uruguayano classe '97 di proprietà del Getafe, ma in vista di giugno: secondo quanto rivela Sky, il club azzurro ha provato ad anticipare l'operazione ma non ha avuto l'ok degli iberici, che invece lasceranno partire il terzino sinistro a giugno in prestito con obbligo di riscatto, senza condizioni.