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Napoli, pressing su Gila e torna Marin. Ora l'addio di un big o il cambio modulo?

Napoli, pressing su Gila e torna Marin. Ora l'addio di un big o il cambio modulo? TUTTOmercatoWEB
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Raimondo De Magistris
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Raimondo De Magistris
Oggi alle 09:20Serie A

In attesa di ufficializzare l'arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, il Napoli ha iniziato a operare sul mercato con le idee abbastanza chiare su quelli che dovranno essere i primi innesti a prescindere dalle cessioni. Sugli acquisti da definire ancor prima di capire se in attacco andrà via Lucca o Lukaku. Se Kevin De Bruyne ha intenzione di rispettare fino alla fine il suo contratto o se Frank Anguissa stavolta davvero andrà via o l'sos lanciato da chi gli è attorno è solo l'ennesimo segnale di fumo senza conseguenze.
Ma chi deve arrivare a prescindere dalle cessioni? Un esterno destro capace di giocare a tutta fascia e un centrale di difesa. Se per il primo ruolo il profilo che affascina di più è quello di Anan Khalaili, classe 2004 dell'Union Saint-Gilloise, per la difesa le idee sono ancora più chiare. C'è un nome ben preciso: Mario Gila. Al centrale spagnolo Allegri vuole affidare le chiavi di una difesa in cui dopo il prestito al Villarreal tornerà a operare anche lo spagnolo Rafa Marin. Due nuovi difensori che entrano per uno che esce, al posto di quel Juan Jesus che è in scadenza di contratto e a cui non verrà rinnovato l'accordo per la prossima stagione. Non sono troppi?

Tutto dipende da come giocherà il Napoli. Detto che per Luca Marianucci è possibile un nuovo prestito, al momento in rosa oltre a Rafa Marin ci sono Buongiorno, Rrahmani, Beukema. Con l'aggiunta di Gila, in una difesa a quattro sarebbero cinque giocatori per due posti. Se poi l'indicazione di partenza sarà quella della difesa a tre all'occorrenza si possono aggiungere anche Di Lorenzo a destra e Mati Olivera a sinistra. Un reparto più che adeguato per affrontare una stagione con tre competizioni.

Con una difesa così extra-large le indicazioni portano a pensare a un Napoli che andrà nella direzione di un 3-5-2 o un 3-4-2-1. A meno che dopo l'acquisto di Gila e il ritorno di Marin non si valuti la cessione di uno tra Sam Beukema e Alessandro Buongiorno per rientrare dell'investimento per il centrale spagnolo ex Real Madrid. Il primo calciatore chiesto da Allegri per il suo nuovo corso.

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