Napoli, rinnovo sempre più lontano per Fabian Ruiz: De Laurentiis fissa il prezzo

Fabian Ruiz ha chiesto al Napoli tramite i propri agenti, un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione per rinnovare il proprio contratto attualmente in scadenza nel 2023. Una richiesta irricevibile da parte di De Laurentiis che l'ha rispedita al mittente fissando in 50 milioni il prezzo per cederlo in estate. Al momento nessuna delle big spagnole, da tempo interessate al centrocampista, si è spinta in questa direzione ma è evidentemente presto per escludere delle proposte soddisfacenti. In caso contrario, il giocatore resterà in azzurro con l'attuale accordo da 2,5 milioni a stagione, col rischio concreto che si possa andare avanti nel tempo fino a un addio a parametro zero. A riportarlo è Tuttosport.