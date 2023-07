Napoli, risentimento alla coscia destra per Mario Rui: le sue condizioni saranno valutate

Si ferma Mario Rui. Nel corso del test di oggi in quel di Castel di Sangro contro la SPAL, il difensore del Napoli ha avvertito un problema fisico e ha dovuto lasciare il campo. Come informa il sito ufficiale della società con una nota, il terzino ha riportato un risentimento alla coscia destra e le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni per capire l'entità del problema.

Pareggio oggi per gli uomini di Rudi Garcia contro i biancazzurri ferraresi che militano nel campionato di Serie C. Il match, che ha visto il rientro sia di Osimhen che di Kvaratskhelia nella seconda frazione di gara, è terminato 1-1 grazie ai gol di Puletto e Anguissa.