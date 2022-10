Napoli, Spalletti: "Soste per le nazionali? Importante non si faccia male nessuno"

vedi letture

Il Napoli sfida il Torino per cercare i 3 punti che permetterebbe agli azzurri di rimanere in vetta. Una partita importante che arriva dopo la sosta per la nazionali anche se Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, non fa drammi: "Le soste sono nel cammino che le squadre devono fare e dobbiamo accettarle. Ieri il Bayern ha vinto 4-0 nonostante siano tornati tutti all'ultimo; è quello il messaggio da seguire. L'importante è che nessuno si faccia del, a noi non è successo e siamo fortunati", le sue parole ai microfoni di DAZN.