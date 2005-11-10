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Napoli, sprint per Zeballos: Manna ha l'intesa col suo agente, già pronto un quadriennale

Napoli, sprint per Zeballos: Manna ha l'intesa col suo agente, già pronto un quadriennale TUTTOmercatoWEB
© foto di Gaetano Mocciaro
Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 08:08Serie A
Gli azzurri vogliono anticipare la concorrenza per il crack argentino del Boca Juniors: pronta un'offerta da 9 milioni di euro.

Il Napoli accelera per Exequiel Zeballos, esterno classe 2002 del Boca Juniors, individuato come uno degli obiettivi per rinforzare l'attacco. Il giocatore ha già messo in stand-by le altre proposte ricevute e aspetta gli azzurri, convinto del trasferimento in Italia. Il direttore sportivo Giovanni Manna lo ha bloccato da tempo, ma prima di chiudere servirà completare alcune uscite. Intanto il lavoro procede sotto traccia: il Napoli continua i contatti con agenti e intermediari e considera Zeballos una priorità. Reduce da stagioni complicate a causa di diversi infortuni, il crack argentino è pronto al salto in Europa dopo essersi messo in luce con il Boca Juniors.

Il ds Manna ha già incontrato il procuratore di Zeballos

L'intesa con il giocatore - scrive il Corriere dello Sport - è già stata raggiunta. Manna ha incontrato nei giorni scorsi il procuratore Diego Merino e le parti hanno definito un accordo fino al 2030 con uno stipendio da 1,3 milioni di euro a stagione. Resta da trovare l'intesa con il Boca Juniors: il club argentino era partito da una richiesta di 20 milioni di dollari, ma è sceso a 10 milioni dopo aver preso atto della volontà del calciatore, ormai fuori rosa e libero di trattare. Il Napoli prepara un'offerta da 9 milioni: la distanza è minima e Zeballos aspetterà gli azzurri, dopo aver rifiutato anche una proposta del CSKA Mosca.

Dove giocherebbe Zeballos nel Napoli di Allegri

Zeballos, nato a La Banda e autore di 51 gol con il Boca, è un esterno offensivo di piede destro, alto 174 centimetri. Può giocare sia a destra sia a sinistra e, all'occorrenza, anche tra le linee o da centravanti. Nel 4-3-3 di Allegri rappresenterebbe un'alternativa sia a Neres sia a Lang, grazie alle sue qualità nel dribbling e nell'uno contro uno.

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