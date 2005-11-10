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Livorno, Cristiano Lucarelli sarà il nuovo allenatore: domani la presentazione
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Il Livorno inaugura un nuovo corso affidandosi ai fratelli Lucarelli. Alessandro è il nuovo direttore sportivo, mentre Cristiano sarà presentato domani come nuovo allenatore della prima squadra.
I fratelli Lucarelli tornano a Livorno. Il club labronico nelle scorse ore ha ufficializzato Alessandro Lucarelli come nuovo direttore sportivo mentre pochi minuti fa ha comunicato che domani mattina alle 11.00 ci sarà la presentazione del nuovo allenatore, Cristiano Lucarelli.
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