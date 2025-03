Napoli-Sudakov, la terza volta è quella buona: strada più in discesa per il talento ucraino

In casa Napoli è tornato d'attualità il nome di Giorgi Sudakov. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale la prossima estate potrebbe essere la volta buona per vedere il talento ucraino in maglia azzurra. Il trequartista classe 2002, che ieri ha affrontato il Belgio di Lukaku in Nations League, è stato cercato dai partenopei da gennaio 2024 a gennaio 2025, ma la mancanza di slot utili a tesserare un extracomunitario ha costretto a rimandare ogni riflessone a data da destinarsi.

La terza volta è quella buona?

Il quotidiano aggiunge che un anno fa l'affare sembrava già concluso, ma lo Shakhtar chiedeva 50 milioni di euro, mentre il Napoli ne offriva 40. A Donetsk erano certi di poter ottenere una cifra più alta, sperando in un'asta estiva con i club della Premier League, però alla fine il giocatore è rimasto dov'è. Adesso la situazione è cambiata: lo Shakhtar ha dovuto fare i conti con un mercato diverso. E ora, il Napoli potrebbe finalmente scrivere un nuovo capitolo di questa lunga trattativa.

Intanto il Napoli ha esercitato il rinnovo automatico di Anguissa

Frank Anguissa ha rifiutato il nuovo accordo propostogli dal Napoli. La notizia non deve allarmare i tifosi azzurri, perché il patron Aurelio De Laurentiis ha fatto valere la sua opzione per rinnovare unilateralmente il contratto del mediano fino al 2027. I partenopei - a prescindere dal rinnovo automatico dal 2025 al 2027 - gli avrebbero proposto di firmare un nuovo accordo fino al 2029 o 2030, ma l’accordo sull’ingaggio tra le parti non è stato trovato.