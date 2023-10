Napoli, ultimi strascichi del caso Osimhen prima della super-sfida al Real Madrid

Otto gol in due partite rappresentano più di una semplice sensazione di aver intrapreso la strada giusta. Il Napoli già da Bologna, ma soprattutto contro Udinese e Lecce, è parso aver fatto passi da gigante dal punto di vista dell'organizzazione, della compattezza con la nuova coppia Ostigard-Natan e soprattutto della condizione fisica, in particolare in diversi uomini chiave a partire dagli imprescindibili Kvaratskhelia e Anguissa. Risposte ulteriori potrebbero arrivare domani dalla super-sfida con il Real Madrid: oggi è già giornata di vigilia, parleranno in conferenza stampa Garcia e capitan Di Lorenzo, ma proseguono gli strascichi del caso Osimhen, arrivato però probabilmente alla sua conclusione.

Osimhen spegne le accuse su Napoli

Quanto accaduto ha comportato per giorni un'invasione di tifosi nigeriani sui social del Napoli ed addirittura un'uscita ufficiale del governo nigeriano. Un danno d'immagine notevole per il club, stoppato ieri da una nota di Osimhen su Instagram: "Venire a Napoli è stata per me una decisione meravigliosa. Mi ha dimostrato tanto amore e gentilezza e non permetterò a nessuno di mettersi tra noi. La passione del popolo napoletano alimenta il mio fuoco per giocare sempre con il cuore e l'anima, l'amore per lo stemma è incrollabile mentre lo indosso con orgoglio. Le accuse contro il Popolo di Napoli sono false. Ho tanti amici napoletani che sono diventati parte della mia famiglia e della mia vita quotidiana. Continuiamo a diffondere unità, rispetto e comprensione. Forza Napoli Sempre". Nessun riferimento alla società con cui resterà probabilmente la freddezza fino all'addio in estate.

Formazione tipo contro il Real

Intanto Rudi Garcia domani proporrà l'undici che in questo momento gli dà più garanzie, avendo ruotato diversi uomini a Lecce sia dall'inizio che poi a partita in corso. In difesa solita alternanza per il rientro di Mario Rui nella linea con Natan, Ostigard e Di Lorenzo. In mediana intoccabile il terzetto Anguissa, Lobotka e Zielinski, finalmente anche in un'ottima condizione. A destra in questo momento il titolare è Politano, autore di un ottimo inizio di stagione, e che quindi agirà con Osimhen e Kvaratskhelia. Tre cambi rispetto all'undici titolare schierato a Lecce dove comunque poi altrettanti titolari sono stati risparmiati in corso d'opera con una convincente gestione dei cambi da parte di Garcia.