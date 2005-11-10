Napoli, prima le uscite poi gli acquisti: pronto un tesoretto da reinvestire sul mercato. I nomi

Da Lucca a Lukaku passando per Milinkovic-Savic e Anguissa. Tutti i giocatori che potrebbero lasciare Napoli e le loro valutazioni

Un tesoretto per poi agire sul mercato. Il Napoli ha le idee chiare in vista del prossimo campionato. In attesa di ufficializzare Allegri, la formazione partenopea valuta le mosse in questi primi giorni di trattative. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, prima degli acquisti andranno perfezionate alcune cessioni.

Da Lucca a Lukaku

E fra i giocatori in uscita c’è Lorenzo Lucca. L’attaccante è di ritorno dal prestito al Nottingham Forest ma non dovrebbe rimanere alla corte di Massimiliano Allegri. L’ex Udinese percepisce uno stipendio da due milioni di euro a stagione e il valore di mercato si aggira attorno ai 25 milioni. Potrebbe lasciare anche l’eroe dei due scudetti Frank Anguissa, il cui valore è di 15 milioni di euro mentre come stipendio siamo sui 3 milioni di euro a stagione. Anche Romelu Lukaku dovrebbe avere la valigia in mano. Il belga, che come ingaggio percepisce 8 milioni di euro, ha un valore di 10 milioni.

Milinkovic-Savic e Olivera

Verrà messo sul mercato anche Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere, in ballottaggio con Meret nell’ultima stagione, vale 20 milioni mentre lo stipendio sarebbe molto appetibile dalle squadre visto che riceve 1,4 milioni di euro. Ingaggio simile, 2 milioni di euro a stagione, per Mathias Olivera, altro giocatore con la valigia in mano e valutato 15 milioni.