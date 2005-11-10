Juventus, trattativa infinita per Kolo Muani: il PSG continua a chiedere 40 milioni di euro

La Juventus e Randal Kolo Muani, una trattativa infinita: il Paris Saint-Germain continua a chiedere 40 milioni di euro per cederlo.

La trattativa per Randal Kolo Muani continua e non sembra ancora arrivare a un punto di svolta. La Juventus è dalla scorsa estate che sta trattando il calciatore del PSG, ma i dialoghi con i francesi portano sempre allo stesso finale: servono 40 milioni di euro per l'ex Eintracht Francoforte. Al club campione d'Europa non importa se la sua stagione al Tottenham è stata negativa, quella è la cifra che chiede per liberarlo, malgrado tra 2 anni scada il suo contratto.

La strategia della Juventus

È chiaro che la Vecchia Signora non ha intenzione di sborsare in un'unica tranche quei soldi e sta provando in tutti i modi ad abbassare le richieste del PSG, per ora senza riuscirci. I tentativi andranno avanti, con la consapevolezza che la volontà del classe '98 è chiara ed è quella di tornare a Torino, dove si è trovato benissimo nel 2025. Il mercato è lungo, ma Spalletti ha bisogno di un attaccante quanto prima e Carnevali vuole regalarglielo. Capiremo più avanti come si evolveranno le cose.