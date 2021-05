Nedved e Cherubini al seguito della Primavera: i due dirigenti ora a Juve-Roma

A Vinovo, al seguito della Juventus Primavera, ci sono anche il vicepresidente bianconero Pavel Nedved e il Football Director, Federico Cherubini. Juve ora in campo contro i pari età della Roma, i due dirigenti sono certamente al centro delle cronache per i recenti rumors sui cambiamenti in vista dietro le scrivanie Juventus. Se per Nedved il posto non sembra certo come un tempo, Cherubini è a metà tra una conferma con aumento delle responsabilità e il possibile passaggio al ruolo di uomo mercato, secondo i rumor in arrivo da Torino.