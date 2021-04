Nel futuro di Milik non c'è l'OM: accordo per la rivendita a 12 milioni, Juve sull'attenti

Dietro l'affare concluso a gennaio tra Napoli, Arkadiusz Milik e l'Olympique Marsiglia ci sarebbe un accordo per una rivendita immediata del giocatore a 12 milioni di euro: lo rivela L'Equipe, facendo riferimento all'accordo che il polacco aveva trovato per il trasferimento alla Juventus, non concretizzatosi per il no del Napoli, in particolare del patron De Laurentiis. Un trasferimento che potrebbe essere stato solo rimandato secondo il quotidiano francese, vista questa particolare clausola presente nel contratto di Milik con i transalpini.