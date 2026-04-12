TMW Nella foto Scudetto dell'Inter c'è anche il Parma di Cuesta. Imbattuto contro Napoli e Milan

Il Parma l'ha fatto ancora, la squadra di Carlos Cuesta ha messo lo zampino nella corsa per lo Scudetto di questa annata di Serie A e potrebbe anche aver imposto lo stop decisivo per determinare le sorti del titolo, con l'1-1 sul quale ha costretto il Napoli nella sfida domenicale delle 15 per la 32^ giornata.

Di sicuro c'è che Cristian Chivu, suo predecessore sulla panchina del Parma e oggi impegnato a riportare l'Inter sulla vetta d'Italia, se non gli ha già scritto un messaggio di ringraziamenti, o lo farà presto o quantomeno comunque dedicherà un pensiero d'affetto al suo successore in gialloblù. Che se da una parte grazie al proprio lavoro ne ha cancellato immediatamente il ricordo, portando il Parma in zone tranquille fin da subito, dall'altra gli ha dato una mano mica da ridere nella corsa Scudetto. Specie nel ritorno.

Il Parma ha giocato di fatto un ruolo da attore protagonista in questa lotta Scudetto. Togliendo punti a Milan e Napoli, senza invece farlo con l'Inter, contro cui però deve ancora giocare il ritorno (sarà la 35^ giornata, a inizio maggio). All'andata infatti i ducali avevano bloccato sul 2-2 e sullo 0-0 il Milan e il Napoli, ripetendosi con gli azzurri anche nella partita di oggi, e riuscendo pure a far di meglio nella gara sul campo del Milan di fine febbraio, decisa dal contestato gol di Troilo. Mentre Parma-Inter di inizio anno solare aveva visto una sconfitta per 0-2 dei ducali.

Insomma, volente o nolente, c'è da scommettere che in caso di vittoria dello Scudetto da parte dell'Inter, scenario che si sta facendo sempre più probabile, un posto nella foto dei festeggiamenti spetti anche a Cuesta e al suo Parma.