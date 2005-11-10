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Nico Gonzalez vuole solo l'Atletico e spera in Simeone: la Juve vuole fare cassa. La situazione

Nico Gonzalez vuole solo l'Atletico e spera in Simeone: la Juve vuole fare cassa. La situazione TUTTOmercatoWEB
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Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 09:52Serie A

Vendere ma non svendere. E' quello che la Juventus vuole fare in questa sessione di calciomercato. Con l'arrivo di Giovanni Carnevali nel ruolo di amministratore delegato del club, ci saranno diverse novità in sede di mercato con diversi giocatori giocatori che potrebbero arrivare alla corte di Luciano Spalletti. Tanti ingressi ma anche diverse uscite con giocatori che non sono nei piani della società o che, già in prestito, hanno fatto bene nei rispettivi club dove hanno giocato. Uno di questi è Nico Gonzalez.

L'esterno argentino ha disputato una buona stagione con la maglia dell'Atletico Madrid che adesso lo vorrebbe acquistare a titolo definitivo. Il giocatore ha però una valutazione di 32 milioni di euro, pattuita in sede di mercato l'anno scorso. Cifra che però i Colchoneros ora reputano un po' eccessiva con il club spagnolo che spera comunque in uno sconto di circa 7-8 milioni.

La Juventus invece spera di poter incassare almeno 28 milioni per effettuare una piccola plusvalenza. Per il momento i biancorossi della capitale non stanno rilanciando e la situazione sembra aver rallentato la sua corsa ma restano comunque gli ottimi rapporti fra i club. Oltre al fatto che il giocatore, che non vuole lasciare Madrid, spera anche nel suo allenatore Diego Simeone con cui c'è un bel legame.

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