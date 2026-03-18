Infallibile quando subentra, non quando inizia la stagione: Nicola esonerato, Cagliari unica eccezione

Davide Nicola è stato esonerato dalla Cremonese. Fatale la sconfitta per 4-1 rimediata lunedì sera allo Zini contro la Fiorentina, per un allenatore che nelle ultime stagioni ha compiuto tanti miracoli, centrando salvezza che almeno sulla carta sembravano ai limiti dell'impossibile, ma con una costante che le accomuna praticamente tutte. Il tecnico è infatti diventato uno specialista, ma in un caso ben preciso: quando subentra a stagione in corso. Prendendo come riferimento le ultime sei squadre dove è stato, dalla Serie A 2019/2020 a quella attuale, il dato che salta all'occhio è che l'allenatore ha preso il posto di un suo collega ben quattro volte, raggiungendo sempre la salvezza. Stiamo parlando delle avventure a Genoa, Torino, Salernitana ed Empoli, con tutti subentri e altrettanti diciassettesimi posti.

Dall'inizio cambia tutto.

Tre invece le stagioni in cui lo stesso Davide Nicola è partito dall'inizio: la 2022/23 alla Salernitana, con l'esonero arrivato dopo 23 giornate, quella 2024/2025 al Cagliari e, appunto, quella di quest'anno alla Cremonese, dove dopo 29 partite è stato sollevato dall'incarico, visto l'attuale terzultimo posto dei grigiorossi. Tante difficoltà nella gestione dell'interno campionato dunque per l'allenatore nato a Luserna San Giovanni, in provincia di Torino, nel 1973, con il fallimento degli ultimi mesi che hanno costretto il club di Arvedi a esonerarlo.

Un'unica eccezione.

L'unica eccezione per Davide Nicola è dunque quella relativa all'anno scorso, quando guidò il Cagliari alla salvezza pur essendo partito dall'inizio. E pensare che in pochi soltanto alcune settimane fa avrebbero puntato il dito sulla Cremonese pensando alla retrocessione in Serie B. La speranza della proprietà del club lombardo è che lo scossone prodotto dall'esonero di Nicola e l'arrivo di Giampaolo possa dare i frutti sperati: la salvezza non è impossibile da raggiungere ma Nicola aveva perso la squadra. E l'addio è sembrato essere l'unica soluzione possibile.