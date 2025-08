Niente Cremonese per Bondo: rifiutata la destinazione, il francese vuole restare al Milan

Warren Bondo non ha intenzione di fare le valigie. Il centrocampista francese classe 2003, arrivato al Milan lo scorso gennaio dal Monza per circa 10 milioni di euro, vuole restare in rossonero per convincere il nuovo allenatore Massimiliano Allegri a puntare su di lui. Dopo una seconda parte di stagione vissuta con poco minutaggio sotto la gestione di Sergio Conceição, il giocatore ha deciso di rilanciarsi provando a ritagliarsi spazio nel nuovo corso tecnico del club.

Secondo quanto riportato da MilanNews.it, Bondo ha già fatto sapere di voler rimanere a Milanello per giocarsi le sue chance e crescere all’interno della rosa. Nei giorni scorsi si era fatto avanti l’interesse concreto della Cremonese, con mister Davide Nicola pronto ad accoglierlo in grigiorosso, ma il calciatore ha declinato l’ipotesi.

Qualora si concretizzasse una partenza in prestito, infatti, la priorità verrà data a soluzioni estere, in contesti più stimolanti e con una maggiore vetrina internazionale. Per ora, però, Bondo resta al Milan, deciso a guadagnarsi la fiducia dell’allenatore toscano e un posto nelle rotazioni del centrocampo rossonero. Una scommessa personale per dimostrare di essere all’altezza del progetto Milan.