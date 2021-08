Niente Roma per Xhaka, ieri in gol con l'Arsenal: "Bello tornare a casa"

"It felt really good to be home ❤️🏡". Con questo messaggio sui social, Granit Xhaka ha di fatto annunciato che il suo percorso all'Arsenal è lontano dall'essere finito. Il centrocampista svizzero, tornato ieri in campo e in gol con la maglia dei Gunners, con questo post social ("E' sempre bello tornare a casa", ndr) di fatto mette la parole fine sulla lunghissima telenovela riguardante il suo passaggio alla squadra di Mourinho, che tanto lo avrebbe voluto al centro del proprio progetto.