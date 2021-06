"Non andare al Real Madrid". Il consiglio di Anelka a Mbappè: "Oggi il PSG è l'élite..."

Non andare al Real Madrid. E' il consiglio che Nicolas Anelka, ex attaccante francese, ha dato a Kylian Mbappè, stella del PSG che non ha ancora deciso se rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 oppure forzare la mano per trasferirsi al Real Madrid. "Non deve andare lì - ha detto a 'RMC Sport' -. All'epoca in cui io firmai, il Real Madrid era uno dei più grandi club europei. Ma oggi lo è anche il PSG, fa parte dell'élite del calcio europeo. Quello che vuole altrove può averlo anche al PSG".