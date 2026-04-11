"Non entrare come hai fatto lunedì": Spalletti... carica Miretti prima dell'ingresso
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"Non entrare come hai fatto lunedì, entra meglio per favore": questo il simpatico e ironico virgolettato riportato da Dazn da parte di Luciano Spalletti nei confronti di Fabio Miretti, subentrato ad Andrea Cambiaso a dieci minuti dal termine di Atalanta-Juventus.
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