Non sarebbe servito McKennie? Pirlo: "Se non ha giocato dall'1' è perché ha avuto problemi"

Non sarebbe serviva stasera l'energia di McKennie? E' una delle domande rivolte questa sera ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, dopo la sconfitta incassata allo Stadio Maradona contro il Napoli. Questa la sua risposta: "Se non l'ho fatto giocare è perché ha avuto dei problemi durante la settimana. Già mercoledì con l'Inter ha giocato gli ultimi 20' non in ottime condizioni. Già è tanto avergli dato mezzora oggi".

