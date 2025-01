TMW Non solo Casadei, al Torino piace Thorstvedt. Ma il Sassuolo difficilmente lo mollerà

Con Samuele Ricci in trattativa col Milan per un trasferimento in rossonero a partire dalla prossima estate e Linetty in scadenza, il Torino in questo mese di gennaio può anticipare una rivoluzione in mezzo al campo che inevitabilmente dovrà affrontare la prossima estate. Per questo motivo, il club granata sta lavorando per cogliere eventuali occasioni di calciomercato e a questa voce va inserito Cesare Casadei, centrocampista del Chelsea e dell'Under 21 che il presidente Urbano Cairo vorrebbe acquistare per circa 12 milioni di euro.

Ma nel mirino del Torino c'è oggi anche un altro centrocampista, un calciatore già seguito con particolare interesse la scorsa Primavera: si tratta di Kristian Thorstvedt, centrocampista norvegese classe '99 e pilastro del Sassuolo che punta all'immediato ritorno in Serie A dopo l'inattesa retrocessione della scorsa stagione.

Per Thorstvedt come per gli altri calciatori più importanti presenti in rosa il Sassuolo, in questo momento, non valuta la cessione immediata a meno che non arrivi un'offerta molto allettante. Il Torino non ha (per il momento) avanzato questo tipo di proposta ma l'interesse c'è: Thorstvedt piace molto alla società granata.

