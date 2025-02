Non solo Hancko, la Juve si muove anche sulle tracce di Cristhian Mosquera del Valencia

vedi letture

Non solo David Hancko del Feyenoord, il cui arrivo si conferma più probabile che possibile, la Juventus continua a sondare il mercato dei difensori a caccia di un secondo rinforzo di qualità per il mercato estivo. Come scrive il quotidiano Tuttosport, Giuntoli si muove infatti sulle tracce del centrale Cristhian Mosquera, classe 2004 attualmente in forza al Valencia.

Tra Renato Veiga e Gatti, spunta Mosquera

Lo spagnolo, di origini colombiane, è un elemento di prospettiva, ma già pronto a calcare palcoscenici importanti e in scadenza di contratto tra poco più di un anno. Un profilo da monitorare con attenzione, visti soprattutto il riscatto complicato di Renato Veiga dal Chelsea e la situazione incerta di Gatti, sospeso tra il rinnovo di contratto e i gradi di capitano frettolosamente sottratti al suo braccio.

In uscita occhio a Kenan Yildiz

L'entourage di Kenan Yildiz, sempre più vicina al super agente Jorge Mendes, ha già strizzato l'occhio a Chelsea e Liverpool, così come alle due big di Manchester. Chi lo vorrà è avvisato: servirà un'offerta quasi irrinunciabile, intorno all'incirca agli 80 milioni di euro. Per il turco classe 2005 in questa stagione si contano già 39 presenze, con 6 gol e 4 assist. I minuti giocati sono invece 2.614.