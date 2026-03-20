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Non solo il Milan, il papà di Retegui ha avuto un contatto con Ottolini: c'è anche la Juventus

Non solo il Milan, il papà di Retegui ha avuto un contatto con Ottolini: c'è anche la JuventusTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 10:19Serie A
Alessio Del Lungo

Mateo Retegui vuole solamente tornare in Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il papà del calciatore, dopo aver parlato con il Milan, ha avuto un contatto diretto anche con Marco Ottolini, direttore sportivo della Juventus, persona che conosce molto bene dai tempi del Genoa. Il problema è che l'Al-Qadisiya non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire in prestito o di regalarlo e l'ingaggio che percepisce in Arabia Saudita il centravanti è altissimo.

Come sta andando la stagione del classe '99? Il 26enne ha un contratto fino al 2028 e sta dimostrando che i soldi spesi per lui sono stati investiti nella maniera giusta. In 25 partite di Saudi Pro League ha realizzato 15 gol, più 3 nelle 2 di King's Cup. Nel match di Saudi Super Cup è invece rimasto a secco. A referto anche un assist. Il suo prezzo può aggirarsi almeno intorno ai 40 milioni di euro.

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