Non solo la Juve su Kolo Muani: primi passi del Tottenham. La posizione del PSG

vedi letture

Randal Kolo Muani sarà uno dei nomi di questa finestra di calciomercato. Escluso da Luis Enrique dal progetto Paris Saint-Germain, il centravanti francese è alla ricerca di una sistemazione almeno per la seconda parte di stagione. S'è mossa la Juventus, club che s'è informato per avere il calciatore in prestito, ma nelle ultime ore - fa sapere l'emittente inglese 'Sky Sports' - ha mosso passi concreti anche il Tottenham, club alla ricerca di rinforzi per il reparto avanzato dopo gli infortuni capitati a Richarlison e Wilson Odobert.

Il Paris Saint-Germain nell'estate 2023 pagò Kolo Muani 95 milioni di euro per strapparlo all'Eintracht Francoforte. In quella occasione il calciatore classe '98 firmò un contratto da otto milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2028. Oggi quell'acquisto s'è rivelato un flop, ma i parigini preferirebbero un addio a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto piuttosto che un semplice prestito (l'unica formula che Cristiano Giuntoli sta prendendo in considerazione).

L'altro attaccante che la Juventus sta seguendo con particolare interesse - il primo obiettivo - è Joshua Zirkzee. "Può arrivare? Col Manchester non ci abbiamo mai parlato, loro hanno situazioni da risolvere. La Juventus deve stare alla finestra, ma ancora non c'è niente", ha detto in una recente intervista Cristiano Giuntoli.