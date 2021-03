Non solo Pogba-Dybala. Juventus, idea di scambio Van de Beek-Rabiot col Manchester United

vedi letture

La Juventus dovrà ristrutturare il proprio centrocampo, in vista della prossima stagione. Il primo nome sulla lista del club bianconero è ancora una volta quello di Paul Pogba, ma quello del francese non è certamente l'unico. Da tempo si parla del gradimento per Manuel Locatelli del Sassuolo e Jorginho del Chelsea, ma secondo Tuttosport nei discorsi con lo United per Pogba potrebbe rientrare anche il nome di Donny Van de Beek.

Juventus nella corsa a Pogba con Real e PSG. Ma l'unica via possibile è lo scambio con Dybala, clicca qui per la news

Centrocampista classe '97 arrivato la scorsa estate a Old Trafford dall'Ajax con enormi aspettative, l'olandese non ha trovato particolari fortune in Premier League fino a questo momento e alla Juventus il suo profilo piace. Anche in questo caso potrebbe venire intavolato uno scambio, con i Red Devils che gradiscono il nome di Adrien Rabiot.