Juventus nella corsa a Pogba con Real e PSG. Ma l'unica via possibile è lo scambio con Dybala

Paul Pogba e la Juventus, un accostamento che ciclicamente torna a fare capolino. Il contratto del Polpo col Manchester United scadrà nel 2022 e per questo, spiega Tuttosport, in estate è probabile un addio ai Red Devils (che vorrebbero evitare di perderlo per la seconda volta a zero l'anno successivo).

Le parole di ieri di Mino Raiola hanno riacceso i riflettori su Pogba, con la Juventus che in vista della prossima stagione dovrà battagliare con Real Madrid e PSG per arrivare al francese. L'operazione però, spiega il quotidiano, potrebbe andare in porto solo con uno scambio di prestiti: e qua ritorna il nome di Paulo Dybala. La Joya non ha ancora rinnovato il contratto con la Juventus e nel caso dovesse continuare a dire di no in estate finirebbe per forza di cose sul mercato. Nel 2019 disse di no proprio allo United (nello scambio con Lukaku) che però oggi dalla sua avrebbe (verosimilmente) l'invito a partecipare alla prossima Champions League e i soldi per assecondare le sue richieste d'ingaggio da 12-15 milioni a stagione.