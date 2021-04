Nonostante il big match con l'Inter, prosegue il silenzio stampa per il Napoli

vedi letture

Altra gara, altro silenzio stampa: non parleranno neanche oggi nel pregara di una sfida importante contro l'Inter i tesserati di casa Napoli. Per i sostenitori azzurri e anche per quelli delle squadre avversarie, non ci sarà per l'ennesima volta l'opportunità di sentire i pensieri di Gattuso e dei giocatori azzurri.