Novanta secondi per il vantaggio del Verona: segna Faraoni, Bologna sotto 1-0

vedi letture

Verona in vantaggio dopo appena due minuti al Bentegodi: corner battuto da Dimarco, Gunter ribadisce verso il cuore dell'area dopo una carambola pescando Faraoni, che trova l'uno a zero con il piattone. Avvio in salita per il Bologna, subito costretto ad inseguire.