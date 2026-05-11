Nuova vita da esterno per Diouf: assist all'Inter sul mercato? Le riflessioni su Dumfries e Luis Henrique

Prima il Double, poi il mercato. L'Inter deve pensare a come battere di nuovo la Lazio nel giro di quattro giorni, per provare a chiudere al meglio la propria esaltante stagione con la finale di Coppa Italia. La testa di chi deve decidere però va già al futuro ed alle mosse da fare per rinnovare nel modo giusto la squadra a disposizione di Cristian Chivu.

Uno dei ruoli nei quali in questa annata la squadra ha pagato qualcosa è sicuramente quello dell'esterno di destra nel 3-5-2 nerazzurro. Un sistema di gioco che non sembra destinato a mutare e dunque ci sarà da capire se il problema è stato risolto o meno. Denzel Dumfries è tornato e, qualora restasse, il padrone di quella zona è lui. Alle sue spalle però qualche lacuna c'è stata.

Luis Henrique ha faticato a calarsi subito nella parte, pur crescendo nella seconda parte di stagione. Per il brasiliano in inverno è arrivato l'interessamento del Bournemouth. In estate potrebbe essere ceduto? Tutto dipende anche proprio dal futuro di Dumfries, come spiega il Corriere dello Sport. Che fa notare come Andy Diouf potrebbe aiutare il club in queste riflessioni. Il centrocampista è stato reinventato esterno da Chivu. Anche in caso di cessione di Luis Henrique infatti la domanda da farsi è: e se fosse lui il vice-Dumfries?