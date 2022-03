Nuovo record per Immobile: 143 gol in A con la Lazio, raggiunto Silvio Piola

vedi letture

Alla duecentesima presenza in A con la Lazio, Ciro Immobile batte un altro record in maglia biancoceleste. Il centravanti della Nazionale, infatti, con la rete messa a segno al diciottesimo della sfida con il Cagliari, ha raggiunto quota 143 reti in Serie A con la maglia della Lazio, raggiungendo così il miglior marcatore di tutti i tempi in Serie A dei biancocelesti, Silvio Piola.