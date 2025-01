Nuovo stop per Milik: ora Giuntoli deve intervenire anche in attacco

È un calvario senza fine quello che sta vivendo Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco viene da mesi molto difficili, infatti, lo scorso 10 giugno è stato operato in seguito alla rottura menisco mediale del ginocchio sinistro, successivamente, nel mese di ottobre, è finto nuovamente sotto i ferri ed è stato sottoposto a sutura artroscopica del residuo meniscale mediale del ginocchio sinistro. Ora Milik si è dovuto fermare ancora per dei Doms da recupero che sono il risultato di microtraumi alle fibre muscolari, causati dagli sforzi intensi degli ultimi giorni.

Milik potrà recuperare da questo ennesimo infortunio tra 10/15 giorni. La Juventus, però, non può più aspettare l’attaccante polacco, perché ha già pagato a caro prezzo, in termini di punti, i troppi stop di Milik. Giuntoli, perciò, si sta guardando intorno per accelerare l’acquisto di un attaccante che possa alternarsi o addirittura diventare il nuovo titolare offensivo della Vecchia Signora. Il football director bianconero è alla ricerca di qualche opportunità di mercato ed ha avuto alcuni contatti con gli entourage di Kolo Muani e Zirkzee entrambi ai margini dei progetti al Psg e al Manchester United.

Thiago Motta stravede per entrambi i giocatori, ma ovviamente l’attaccante ex Bologna sarebbe l’occasione perfetta da inserire subito al centro del gioco della Juventus. La certezza, però, è che la davanti i bianconeri non possono più prendersi il rischio di non avere un vice Vlahovic in rosa. Infatti, nelle tre gare che ha saltato per infortunio DV9, la Juventus ha segnato solo una rete con Andrea Cambiaso contro il Lecce. La strada sembra tracciata e Giuntoli dovrà essere pronto a cogliere le occasioni giuste per dare a Motta non solo due difensori, ma anche un attaccante.