Oggi la Juventus ci riproverà per Morata: l'Inter offre 15 milioni di euro per lo spagnolo

Tutti pazzi per Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo è un obiettivo di diversi club del nostro campionato. Ultima nella lista in ordine di tempo anche la Juventus che vuole provare a giocare uno scherzetto all'Inter, interessata alla punta per rinforzare il pacchetto offensivo di Simone Inzaghi. L'Atletico Madrid, proprietario del cartellino, inflessibile: o verrà pagata la clausola risolutiva da 21 milioni di euro oppure il giocatore non si muoverà dal Wanda Metropolitano.

Le offerte

Per il momento la situazione non si sblocca con la Juventus che avrebbe incontrato le parti lontano dai riflettori ma, riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, potrebbe tornare alla carica. Dall'altra parte, si legge sempre sulla rosea, c'è l'Inter che però avrebbe proposto ai Colchoneros la cifra di 15 milioni di euro pagabili in più esercizi.