Okafor un affare per tutti: al Milan 21 milioni, con il Leeds ha segnato 7 gol in Premier

È un periodo estremamente positivo per Noah Okafor ultimamente. Lo scorso weekend contro il Manchester United ha firmato una doppietta roboante che ha regalato la vittoria (2-0) a Old Trafford 45 anni dopo l'ultima volta per il Leeds, mentre questa giornata (33^) di Premier League a tu per tu con il Wolverhampton si è confermato killer d'area di rigore.

L'ex attaccante del Milan, infatti, non ha dovuto fare altro che spingere in porta il traversone ben calibrato del compagno di squadra Aaronson al minuto 20 per trascinare il Leeds sul 2-0 per il momento contro i Wolves. Eppure due minuti prima ha confezionato anche un assist per il gol in apertura di Justin.

Si tratta del 7º gol in Premier League per Okafor questa stagione, dopo aver detto addio all'Italia - per le parentesi negative tra Milan e Napoli - e del primo passaggio chiave stagionale in campionato inglese. Nelle ultime tre partite l'elvetico di 25 anni ha fatto faville, con 2 assist e 3 reti a infarcire un'avventura alquanto positiva al Leeds. E in Inghilterra.

Nel 2023 il Milan lo acquistò dal Salisburgo per 15 milioni di euro circa, ritrovandosi poi a fare i conti con un Okafor per nulla ispirato in zona offensiva (solo 5 gol in 54 partite in rossonero). Ancora peggio la parentesi in prestito al Napoli per sei mesi la scorsa stagione, con sole 4 apparizioni e nessun dato favorevole a livello personale. Il trasferimento del giocatore classe 2000 al Leeds completato la scorsa estate tuttavia portò nelle casse del club di via Aldo Rossi una cifra cospicua, 21 milioni di euro (inclusi 2 di bonus). Un affare per tutti a questo punto.