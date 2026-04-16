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Ora è ufficiale: la Serie A avrà 4 squadre in Champions e 2 in Europa League nel 2026-2027

Ora è ufficiale: la Serie A avrà 4 squadre in Champions e 2 in Europa League nel 2026-2027TUTTO mercato WEB
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 23:08Serie A
Alessio Del Lungo

L'eliminazione da parte del Bologna dall'Europa League e della Fiorentina dalla Conference League rendono ufficiale quello che era ormai nell'aria da tempo: la Serie A si presenterà con 4 squadre alla prossima edizione della Champions League. Non avendo più club in corsa in Europa, l'Italia non può più recuperare terreno nella speciale classifica annuale del Ranking UEFA.

Il fallimento è di tutto il movimento, con il Napoli che è uscito addirittura alla League Phase di Champions, mentre l'Inter e la Juventus sono arrivate ai playoff. Ha fatto meglio l'Atalanta, ma gli ottavi non bastano a salvare l'annata. L'ultimo trofeo internazionale rimarrà quello della Roma e così saranno 2 le squadre al via della prossima Europa League e una invece disputerà i preliminari di Conference.

L'esclusione della Nazionale dal prossimo Mondiale è la goccia che ha fatto straboccare il vaso, ma le cose che non vanno sono tante. Il nostro calcio ha bisogno di tornare ai livelli a cui è sempre stato e per farlo deve ripartire da zero: tra poco più di 2 mesi ci saranno le elezioni per la presidenza della FIGC, l'augurio è che il prossimo numero uno della Federazione riesca a fare un lavoro migliore di quello fatto negli ultimi anni.

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