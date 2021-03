Ordine su MilanNews: "Martedì Calhanoglu era a Casa Milan. E se avesse già rinnovato?"

Nel suo editoriale per MilanNews.it il giornalista di fede rossonera Franco Ordine ha svelato un retroscena relativo al futuro del numero 10 del Milan Hakan Calhanoglu, calciatore in scadenza di contratto. Ordine nel suo articolo spiega che il trequartista turco, negli scorsi giorni, ha fatto visita personale a Casa Milan su invito del club e che la stessa società ha spiegato quella visita come legata alla volontà di rinnovare il contratto.

Martedì pomeriggio - si legge - Hakan Calhanoglu è salito al terzo piano di “casa Milan”, ospite inatteso ufficialmente ma invece invitato dai dirigenti del club. A fine colloquio la chiave di lettura offerta ai media è stata la seguente: è arrivato per esprimere il suo intento in merito al rinnovo contrattuale, esito positivo del colloquio. I colloqui sono stati più di uno. Adesso si è giunti alla fase conclusiva della trattativa con il Milan che è arrivato a offrire 4 milioni più bonus contro i 5 reclamati dall’interessato. La domanda che mi sono fatto è la seguente: Calhanoglu si è recato a casa Milan per ripetere la sua volontà a restare nel Milan è tesi convincente? Non poteva farlo a Milanello visto che tutti i giorni incontra Maldini e Massara? Se è andato di persona a casa Milan quindi non sarà stato per esprimere una volontà ma eventualmente per passare alla fase esecutiva e firmare. Poi per l’annuncio ci sarà tempo e modo visto che è avvenuto alla vigilia di una partita nella quale il turco è costretto a guardare per l’infortunio.