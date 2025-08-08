Ufficiale Salernitana, ecco il rinforzo tra i pali. Dal Torino arriva Donnarumma: i dettagli del contratto

Ne avevamo parlato proprio questo pomeriggio, e ora arriva anche la conferma. Perché, mediante la nota che riportiamo di seguito, la Salernitana "comunica di aver raggiunto l’accordo con il Torino F.C. per il trasferimento in granata del portiere classe 1990 Antonio Donnarumma. Il calciatore approda in granata a titolo definitivo con un contratto fino al 30 giugno 2026 e rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni.

Cresciuto nel settore giovanile del Milan, l’estremo difensore ha giocato in Serie B con Piacenza, Gubbio e Bari. In mezzo alle esperienze vissute in massima serie negli organici di Genoa e ancora Milan (in rossonero anche un’apparizione in Europa League), Donnarumma ha arricchito il suo bagaglio con un’annata nella Super League greca indossando la casacca dell’Asteras Tripoli. Prima dell’ultima stagione al Torino, è stato protagonista di un importante triennio in Serie C a difesa dei pali del Padova tra il 2021 e il 2024 (120 presenze, 48 clean sheet). Con i biancoscudati ha raggiunto sempre i playoff".

Una nuova avventura in Serie C è quindi prossima per l'estremo difensore che del Padova fu anche capitano nell'ultima annata in Veneto e che, lo ricordiamo, è fratello maggiore di Gianluigi Donnarumma, portiere del Paris Saint Germain e della nazionale italiana.