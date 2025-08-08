Venezia, Afonso Peixoto vola in Portogallo: passa a titolo definitivo al Torreense
Dopo un biennio alla Vis Pesaro in Serie C, si chiude - almeno per il momento - l'avventura italiana di Afonso Peixoto, che il Venezia, formazione che detiene il suo cartellino, ha ceduto definitivamente nella Serie B portoghese (Liga Portugal 2): il giocatore è infatti un nuovo volto del Torreense.
Di seguito la nota della società arancioneroverde:
"Il Venezia FC comunica la cessione a titolo definitivo di Afonso Peixoto al Torreense, club militante nella Liga Portugal 2.
Arrivato in laguna nella stagione 2021/22, l’esterno classe 2003 ha collezionato 26 presenze e un assist con la Primavera arancioneroverde, prima di trasferirsi in prestito alla Vis Pesaro, dove in due stagioni ha disputato 56 partite, mettendo a segno 3 gol e fornendo 4 assist.
Buona fortuna per il futuro, Afonso".