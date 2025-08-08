Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Il Catania saluta Bocic. L'attaccante è stato ceduto a titolo temporaneo al Picerno

Il Catania saluta Bocic. L'attaccante è stato ceduto a titolo temporaneo al PicernoTUTTO mercato WEB
ieri alle 22:20Serie C
di Claudia Marrone

Ne avevamo parlato nei giorni scorsi, e adesso la trattativa si è conclusa perché l'attaccante serbo Milos Bocic è un nuovo giocatore del Picerno, dove arriva in prestito dal Catania: a renderlo noto, con poche parole in un comunicato, proprio la società siciliana.
Di seguito, la breve nota:

"Catania Football Club rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo alla società AZ Picerno il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Miloš Bočić".

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Picerno, il rinforzo per l'attacco arriva dal Catania: tutto fatto per il prestito... Picerno, il rinforzo per l'attacco arriva dal Catania: tutto fatto per il prestito di Bocic
Latina, dal Catania arriva in prestito l'attaccante Milos Bocic Latina, dal Catania arriva in prestito l'attaccante Milos Bocic
Taranto, non solo Miceli. Risolvono anche Bocic, Crecco e De Marchi Taranto, non solo Miceli. Risolvono anche Bocic, Crecco e De Marchi
Altre notizie Serie C
Pianese, successo in amichevole col Follonica Gavorrano. Ercolani: "Vincere dà morale"... Pianese, successo in amichevole col Follonica Gavorrano. Ercolani: "Vincere dà morale"
Juve NG ko contro l'Atalanta U23. Brambilla: "Dobbiamo fare di più e farlo anche... Juve NG ko contro l'Atalanta U23. Brambilla: "Dobbiamo fare di più e farlo anche meglio"
Il Catania saluta Bocic. L'attaccante è stato ceduto a titolo temporaneo al Picerno... UfficialeIl Catania saluta Bocic. L'attaccante è stato ceduto a titolo temporaneo al Picerno
Salernitana, ecco il rinforzo tra i pali. Dal Torino arriva Donnarumma: i dettagli... UfficialeSalernitana, ecco il rinforzo tra i pali. Dal Torino arriva Donnarumma: i dettagli del contratto
Slitta l'arrivo di Pelligra a Catania per impegni professionali: la nota della società... Slitta l'arrivo di Pelligra a Catania per impegni professionali: la nota della società rossazzurra
Matteassi a TMW Magazine: "Con Vicenza legame viscerale. Creato legame unico" Matteassi a TMW Magazine: "Con Vicenza legame viscerale. Creato legame unico"
L'amichevole tra Juve NG e Atalanta U23 va ai bergamaschi: 5-1 il risultato finale... L'amichevole tra Juve NG e Atalanta U23 va ai bergamaschi: 5-1 il risultato finale
Serie C 2025/2026, comunicati gli impianti di gioco per la stagione. L'elenco Serie C 2025/2026, comunicati gli impianti di gioco per la stagione. L'elenco
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto I club sono ostaggi dei calciatori, non il contrario: servono regole per tutelare anche le società, perché così sarà impossibile andare avanti. Il Milan che sta per chiudere Hojlund complica l'estate della Juventus
Le più lette
1 I club sono ostaggi dei calciatori, non il contrario: servono regole per tutelare anche le società, perché così sarà impossibile andare avanti. Il Milan che sta per chiudere Hojlund complica l'estate della Juventus
2 Inter, De Winter è la prima scelta per la difesa, ripresi i contatti. Leoni costa troppo
3 Catanzaro, Aquilani: "Liberali un talento vero. Ma non deve caricarsi di troppe responsabilità"
4 Pogba torna a vivere il campo: "Monaco scelta giusta, presto rivedrete il vero Paul"
5 SPAL destinata a morire? La nuova proprietà argentina preferisce 'Ferrara Calcio"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Gatti: "Ringrazio Conte, ma ho scelto la Juventus con il cuore"
Immagine top news n.1 L'Inter va sotto, resta in 10 per il rosso a Calhanoglu e poi ribalta 2-1 il Monaco
Immagine top news n.2 Anche Raspadori lascia il Napoli. Fumata bianca in arrivo con l'Atletico Madrid, tutti i dettagli
Immagine top news n.3 Napoli, è fatta per Miguel Gutierrez: al Girona andranno 20 milioni di euro
Immagine top news n.4 Milan, Hojlund a un passo: accordo vicino con il Manchester United. Trattativa col calciatore
Immagine top news n.5 Antonio Conte ha a disposizione già due Napoli. Manca 'solo' un tassello pesante
Immagine top news n.6 Liverpool, Federico Chiesa tornerà in Italia. Ma è un affare da ultimi giorni di agosto
Immagine top news n.7 Roma, dalla profezia del Real Madrid al paragone con Huijsen: alla scoperta di Ziolkowski
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'analisi dei 30 finalisti del Pallone d'Oro 2025. Chi sono i favoriti? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino che sta nascendo può essere la rivelazione della prossima Serie A?
Immagine news podcast n.2 Il capolavoro del Napoli. Il mercato può chiudersi già a inizio agosto?
Immagine news podcast n.3 Il braccio di ferro e i colpi di scena nella storia Jashari, Bruges, Milan
Immagine news podcast n.4 Perché una piazza esigente come Roma ha fiducia nella strategia di Gasp e Massara
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Valentini: "Milan, Allegri sarà carico. Ecco la mia proposta per Italia-Israele"
Immagine news Serie A n.2 Arturo Di Napoli: "Inter, si deve partire subito bene altrimenti..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Giannichedda: "Intrigato dal Como, Gasperini farà bene con la Roma"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, De Winter è la prima scelta per la difesa, ripresi i contatti. Leoni costa troppo
Immagine news Serie A n.2 Torino, Cairo: "Zapata sarà un nuovo acquisto. Stiamo facendo un grande mercato"
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo, su Tressoldi torna a farsi avanti il San Paolo. Il centrale è fuori dai piani
Immagine news Serie A n.4 Pisa, buon pareggio con l'Augsburg. Tramoni: "Bella doppietta ma potevamo segnare di più"
Immagine news Serie A n.5 Lecce, messaggio di supporto a Joan Gonzalez: "Un uomo vero che ama il Lecce ed il Salento"
Immagine news Serie A n.6 Raspadori all'Atletico, è fatta. Il PSV prende Man dal Parma: la raffica di mercato delle 23
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Aquilani: "Liberali un talento vero. Ma non deve caricarsi di troppe responsabilità"
Immagine news Serie B n.2 Venezia, Afonso Peixoto vola in Portogallo: passa a titolo definitivo al Torreense
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Inzaghi: "Forse dobbiamo prendere qualche under per completare la rosa"
Immagine news Serie B n.4 Entella, in Coppa senza Lipani: per il giocatore trauma contusivo al piede destro
Immagine news Serie B n.5 Il Monza si inserisce nella trattativa con la Cremonese e beffa il Venezia: Azzi sarà biancorosso
Immagine news Serie B n.6 Gradito ritorno in casa Bari: in prestito con obbligo di riscatto dal Parma ecco Partipilo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pianese, successo in amichevole col Follonica Gavorrano. Ercolani: "Vincere dà morale"
Immagine news Serie C n.2 Juve NG ko contro l'Atalanta U23. Brambilla: "Dobbiamo fare di più e farlo anche meglio"
Immagine news Serie C n.3 Il Catania saluta Bocic. L'attaccante è stato ceduto a titolo temporaneo al Picerno
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, ecco il rinforzo tra i pali. Dal Torino arriva Donnarumma: i dettagli del contratto
Immagine news Serie C n.5 Slitta l'arrivo di Pelligra a Catania per impegni professionali: la nota della società rossazzurra
Immagine news Serie C n.6 Matteassi a TMW Magazine: "Con Vicenza legame viscerale. Creato legame unico"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, nuovo prestito per Jelcic. Si trasferisce in Svizzera allo Young Boys
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, scelta l'erede di Sara Gama: Martina Rosucci nuovo capitano
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women’s Cup su Sky: si parte il 22 agosto. La finale anche su Rai 2
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, la storia continua: Cecilia Salvai ha firmato il rinnovo fino al 2027
Immagine news Calcio femminile n.5 Pallone d'oro 2025, le nomination per tutte le categorie. Due le italiane in lizza
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio Women, Ashworth-Clifford: "Ho già giocato in Champions, spero di farlo anche qui"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Lookman fa discutere: chi ha ragione?