Il Catania saluta Bocic. L'attaccante è stato ceduto a titolo temporaneo al Picerno
Ne avevamo parlato nei giorni scorsi, e adesso la trattativa si è conclusa perché l'attaccante serbo Milos Bocic è un nuovo giocatore del Picerno, dove arriva in prestito dal Catania: a renderlo noto, con poche parole in un comunicato, proprio la società siciliana.
Di seguito, la breve nota:
"Catania Football Club rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo alla società AZ Picerno il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Miloš Bočić".
