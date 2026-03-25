Padelli: "Quello che l'Udinese offre ai giocatori è al livello di società più blasonate"

Daniele Padelli, portiere dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in un tour mediatico dell'emittente satellitare all'interno del mondo del club friulano in bianconero.

Parlando degli aspetti principali per poter essere all'altezza di una realtà come quella dell'Udinese, ha detto Padelli: "Quello che l’Udinese offre ai giocatori è al livello di società molto più blasonate. Qui c’è tutto quello che serve a un giocatore per performare al meglio. Per entrare bene a far parte di questa realtà serve conoscere l’ambiente e il cuore della gente, è bello anche aiutare i ragazzi a scoprire le bellezze che ci sono in questa regione".